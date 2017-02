”Miks Läykässä ei oo elkkua?” Kysymys on poliittisen urani vaikeimpia. Miten kertoa ekaluokkalaiselle, että elokuvateatterit ovat voittoa tavoittelevia yrityksiä ja sijoittuvat sinne, missä on riittävästi katsoja. Läyliäinen on liian pieni.